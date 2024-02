Compositor de Vargem lança sexta música no YouTube

Toni Souza, morador de Vargem Grande do Sul, é compositor e cantor. Neste mês, ele lançou sua última música, intitulada ‘É Só Te Abraçar’, na sexta-feira, dia 16. No YouTube, ele já soma seis músicas autorais lançadas desde 2023.

Ele é de Cabo Verde e, em 1997, possuía uma dupla chamada Toni e Adriano na cidade e até lançaram um CD. Toni se mudou para Vargem há 11 anos e, há cerca de um ano, resolveu retomar seu sonho em uma carreira solo.

À Gazeta de Vargem Grande, ele contou que o gosto pela música surgiu ainda na infância. “Na minha família, cantamos desde moleques. É uma paixão que nunca vai embora”, disse.

Dos seus seis lançamentos, a música mais especial para ele é ‘Nossa História’. Além dessa música e do lançamento mais atual, ‘É Só Te Abraçar’, Toni ainda possui ‘Poço Sem Fundo’, ‘Recomeço’, ‘Imaginação’ e ‘Aquela pequena’. O cantor e compositor já está finalizando o processo de composição de outra música, que deve ser lançada já nos próximos meses.

Ele convida a todos para ouvirem as melodias e se inscreverem no canal do YouTube. Para conhecer as músicas de Toni, procure seu nome, Toni Souza, junto com o nome de alguma de suas composições, ou pesquise @tonisouza2939.