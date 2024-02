Guardava drogas e arma e foi preso

A equipe composta pelos PMs Salomão e Márcio, em contato com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior e os investigadores Roberta e Felipe, recebeu informações de que a pessoa de D. A. R. estaria guardando drogas e armas em sua residência. Também tomaram conhecimento que ainda no sábado, dia 17, durante a noite, ele supostamente iria retirá-las do local.

O suspeito já era bastante conhecido pelas autoridades policiais, especialmente por seu envolvimento com o tráfico de drogas. Por esse motivo, a equipe da Polícia Militar, em conjunto com a equipe da Polícia Civil, deslocou-se até a residência do suspeito, localizada no Jd. Paulista, com o objetivo de verificar a veracidade das informações.

Ao chegar ao local, foram recebidos pelo pai do acusado, sendo que este informou que seu filho havia saído logo pela manhã para procurar emprego. Ao ser informado sobre o motivo das diligências o mesmo permitiu que os policiais realizassem buscas em sua residência, acompanhando de perto o trabalho.

Durante as buscas, no quarto suspeito, embaixo do colchão onde ele dorme, foram encontradas sete pedras de “crack”, todas devidamente embaladas e prontas para a venda, além de duas tesouras. Na sala do imóvel, debaixo de um sofá, os policiais encontraram outra porção de “crack”, também embalada. No interior de um móvel no mesmo cômodo, havia uma porção de maconha, também devidamente embalada.

Na garagem da residência, localizaram um veículo VW/Kombi, aparentemente sem uso há bastante tempo, com diversos objetos em seu interior. Debaixo do banco do veículo, havia uma balança de precisão e um saco plástico contendo pedaços de plástico recortados, comumente utilizados para embalar “crack”, além de uma lâmina, também utilizada para fracionar a droga.

O pai do acusado afirmou desconhecer que essas drogas estavam naquele local. Em relação à possível arma de fogo que estaria sendo guardada por seu filho, disse que há alguns dias, sua esposa encontrou uma arma de fogo em cima do guarda-roupa do suspeito e exigiu que ele a retirasse do imóvel. Sua ordem foi obedecida, mas o pai não soube o destino dado àquela arma.

Em seguida, as equipes fizeram diligências à procura do suspeito e o encontraram na Usina Abengoa, onde estava pleiteando um emprego. Naquele momento, ele foi informado sobre o encontro das drogas e dos objetos em sua residência. Ele confessou que todos eram de sua propriedade, inclusive apontando os locais onde havia guardado, sem que os policiais tivessem lhe falado. O acusado também afirmou que a porção de maconha era para seu consumo próprio, enquanto o crack seria destinado à venda.

Diante dos fatos, D. A. R. recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Foi necessário o uso de algemas devido ao nervosismo do mesmo, visando resguardar a integridade física das equipes policiais e a do autuado. Posteriormente, ele foi encaminhado ao PPA local, onde passou por atendimento médico e teve um laudo cautelar expedido. Em seguida, foi apresentado na delegacia de polícia para as providências cabíveis, conforme o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC) CF7754/24, permanecendo preso à disposição da Justiça.

Foto: Pm