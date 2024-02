Moto furtada em São João foi recuperada em Vargem

No primeiro final de semana com reforço da Atividade Delegada no município – convênio entre a prefeitura e o Estado que permite que policiais militares possam trabalhar fardados, armados e com viaturas da Polícia Militar nos seus horários de folga – segundo o Comando do Pelotão de Vargem, conseguiu gerar bons resultados e mais tranquilidade no Centro.

Conforme Boletim de Ocorrência da PM, a equipe de rádio patrulhamento composta pelos policiais cb pm Amauri e Márcio, durante patrulhamento preventivo e ostensivo pela área central por volta das 22h40, do sábado, dia 17, devido ao fluxo de veículos e motocicletas e visando também coibir a perturbação de sossego, acabou por apreender duas motos que estavam irregulares trafegando nas ruas da cidade.

Segundo consta, foi realizado ponto de estacionamento juntamente com equipe da Atividade Delegada composta pelos PMs Thomaz e Leite, quando foram avistadas duas motocicletas de cor preta, sendo uma delas a que ostentava o emplacamento EKG-6219, ocupada por dois indivíduos magros, com roupas pretas, um usando capacete branco e o outro capacete preto. Já a outra motocicleta ostentava emplacamento Mercosul BRA-49cc não sendo o padrão de placa regulamentado pelo CONTRAN -Conselho Nacional de Trânsito.

A equipe deu ordem de parada para ambos, porém não acataram e iniciou-se um breve acompanhamento, não sendo possível abordagem devido a quantidade de pessoas e veículos pela via. Foi quando os rapazes abandonaram as motocicletas e adentraram ao meio da aglomeração existente na via, não sendo possível reconhecer nenhum dos indivíduos.

Os veículos foram então localizados, sendo que a motocicleta EKG-6219 Yamaha/Factor YBR125 K, após consulta via Centro de Operações Policiais Militares-COPOM, estava com queixa de furto no dia 11 de fevereiro deste ano pelo município de São João da Boa Vista.

Já a outra motocicleta não possuía emplacamento original e estava com chassi suprimido, apenas número de motor aparente onde foi possível consulta do emplacamento verdadeiro ESQ7204 – Honda/CG 125 FAN KS. Pela consulta foi constatado apenas licenciamento em atraso, mas os demais sinais de identificação estavam todos adulterados.

Diante dos fatos, foi acionado o guincho criminal através do plantão de polícia de São João da Boa Vista, onde os veículos apreendidos foram apresentados, sendo lavrado o Boletim de Ocorrência CHh-3196, de auto localizado e de apreensão de veículo adulterado.