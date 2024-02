Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Wilma Rodrigues dos Santos, aos 80 anos de idade, no dia 17 de fevereiro. Deixou o marido Edson dos Santos; os filhos Paulo, Helena, Carlos, Lenir, Eber, Nilson, Márcio e Júlio; genros; noras; netos e bisnetos. Deixou ainda os irmãos José, Sebastião, Donizete, Tereza e Oridia; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 17 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Samuel Cândido Rosa, aos 78 anos de idade, no dia 17 de fevereiro. Deixou a esposa Ivone de Lourdes Rosa; os filhos Fábio, Márcio Ricardo, Lidiane e Paulo César – já falecido; as noras Cláudia e Rosângela; o genro Marcos; os netos Fábio Lucas, Hiago, Camila, Murillo, Vitor, Livia, Patrick e Ana Paula; os bisnetos Yasmin, Paulo Henrique e Alice. Foi sepultado no dia 18 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Vitor Gonçalves Martins, aos 79 anos de idade, no dia 18 de fevereiro. Deixou a esposa Eurídice Barbosa Martins; a filha Roseli; o genro Paulo; as netas Ana Carolina e Ana Laura; e o bisneto Nicolas que deverá nascer no mês de maio. Foi sepultado no dia 19 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José de Matos, aos 89 anos de idade, no dia 19 de fevereiro. Era viúvo de Francisca Eugenia de Matos; deixou a irmã Antônia e sobrinhos. Foi sepultado no dia 19 de fevereiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o comerciante Ronaldo Nagliate Corrêa, aos 39 anos de idade, proprietário da Casa de Celular, com lojas em Casa Branca e Vargem Grande do Sul localizada na rua do Comércio, no dia 20 de fevereiro. Deixou a esposa Vanessa Rosso Corrêa; os filhos Enzo Gabriel e Ana Laura; os irmãos Rosângela, Reginaldo e Rosana; a cunhada Helen Rose; os cunhados Carlos Eduardo e Adilson; os sobrinhos Ana Cláudia, Bruna, Otávio, Paulo Roberto, Pedro Ivan e João Vítor. Foi sepultado no dia 20 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Rita de Cássia Sorce Carrelha, aos 57 anos de idade, no dia 22 de fevereiro. Deixou o marido Marcos Carrelha; a filha, a professora Ive; a mãe Maria Aparecida Pauline Sorce. Foi sepultada no dia 22 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Durcélia Terezinha Barbosa Leandrini, aos 79 anos de idade, no dia 21 de fevereiro. Era viúva de Luís Leandrini Sobrinho; deixou os filhos Rogério, Gustavo, Juliana e Arthur; as noras Ediane, Silmara e Juliana; os netos João Paulo, Otávio, Vitória, Gabriel, Maria Cecília, Luiza, Miguel, Laila, Maria Eduarda e João Miguel; as irmãs Dionéia e Diná e sobrinhos. Foi sepultada no dia 22 de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria de Lourdes Maschietto Villela de Andrade, aos 86 anos de idade, no dia 17 de fevereiro. Deixou os filhos José Alexandre e Marta; e netos. Foi sepultada no dia 18 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Márcia Aparecida Gomes, aos 60 anos de idade, no dia 17 de fevereiro. Deixou os filhos Adriana, Márcio, Alfredo, Moises, Elias, Mauricio, Igor, Ana Paula, Tainara e Guilherme; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 18 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Honormino José da Silva, aos 95 anos de idade, no dia 19 de fevereiro. Deixou os filhos Sabino, Geraldo, Maria de Fátima, Lucimonica, Alaide e Odelino. Foi sepultado no dia 19 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Zeferino Vieira, aos 67 anos de idade, no dia 19 de fevereiro. Deixou os filhos Fábio, Fernando, Edmar e Vanessa; netos; bisnetos e os irmãos Vicente, Elvira, Joana e Lourdes. Foi sepultado no dia 20 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Francisco Rosa, aos 96 anos de idade, no dia 20 de fevereiro. Deixou a esposa Alvarinda; os filhos Carlos, Robson, Marlene, Silvio e Paulo; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 20 de fevereiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Jair Maria, aos 65 anos de idade, no dia 17 de fevereiro. Foi sepultado no dia 17 de fevereiro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.