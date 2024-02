Nova unidade do Varejão e Atacadão foi inaugurada

Jéssica Olarti Lopes Barbosa e David Donizete Barbosa, proprietários do Varejão e Atacadão, localizado no Jardim Santo Hélcio e reinaugurado em Vargem Grande do Sul em 11 de março do ano passado, abriram uma nova unidade na Rua do Comércio, ao lado do Cartório, nesta quinta-feira, dia 22. Na ocasião, os proprietários foram prestigiados por muitos amigos e clientes.

Os proprietários trabalham há muitos anos no ramo, sendo donos das importadoras de cereais D. Barbosa e Lopes Barbosa, o que possbibilita boas aquisições no mercado dos produtos que oferecem aos seus clientes.

Fotos: Arquivo Pessoal