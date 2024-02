Os grandes nomes do Jazz

Oscar Peterson (Oscar Emmanuel Peterson)

Nascimento: 15/08/1925 – Montreal, Canadá

Morte: 23/12/2007 – Mississauga, Canadá

Atividade: Piano acústico, piano elétrico e órgão

Estilos e gêneros que cultivou: Swing, bebop, blues, Boogie-Woogie.

O pianista Oscar Peterson está entre os músicos de jazz que mais gravaram na história desse gênero musical.

A primorosa técnica de Peterson ao piano só podia ser comparada a do mestre Art Tatum (1909-1956), seu ídolo e grande influência nesse instrumento, do qual também herdou parte da sofisticada concepção harmônica.

Numa noite de 1940, sem saber para onde iria, Oscar foi levado pela irmã, Daisy, ao estúdio da emissora de Rádio CBM. Ela recorreu a este truque para que a timidez do garotão de 14 anos não atrapalhasse o seu desempenho, aprovado, tornou-se uma pequena celebridade na região de Montreal.

Em meados do verão de 1949, estava tocando Jazz no Clube de Jazz, quando recebeu uma visita que mudou definitivamente a sua vida: era o produtor Norman Granz. A proposta que Granz fez a Oscar era irrecusável; queria que ele tocasse algumas semanas depois em um concerto da série “Jazz at the Philharmonic”, em Nova York, mais exatamente no solene Carnegie Hall.

“Bem, me escute, livre-se do Boogie-Woogie. Você não precisa dele”, disse Norman Granz para Peterson.

Oscar Peterson, aonde estiveres obrigado por sua música! Salve!!

Raul Rodrigues Baía Filho