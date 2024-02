Melhora o acesso ao saneamento básico

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na manhã de sexta-feira, dia 23, os dados do Censo 2022 a respeito do acesso da população ao saneamento básico. Pelos dados levantados, a rede de esgoto alcança 62,5% da população nacional e a rede de abastecimento de água chega a 82,9% dos brasileiros. Os números são maiores do que os registrados no Censo 2010, quando o esgoto estava presente em 52,8% dos lares e a água em 81,5%

Em Vargem Grande

Segundo dados do Censo 2022, o abastecimento de água chega a 99,9% dos domicílios de Vargem Grande do Sul e a coleta de esgoto a 96,5%. Números semelhantes a São João da Boa Vista, com 99,9% e 96,8% respectivamente e na questão do esgoto, melhor que São José do Rio Pardo (90,9%), Espírito Santo do Pinhal, com 94,4% e Casa Branca (92,5%). Leia na próxima semana, uma reportagem especial da Gazeta sobre saneamento em Vargem.