Menor de idade foi apreendido na Vila Santana

A equipe da Polícia Militar apreendeu um adolescente por tráfico de drogas, na Vila Santana, na quarta-feira, dia 28. Eles viram o rapaz agachado em uma moita de mato na calçada. Ao ver os policiais, se levantou e guardou algo que tinha nas mãos no bolso da bermuda. Foi dada voz de parada e ele foi abordado.

Com o rapaz, foi localizado R$ 115,00, um celular e, dentro de sua boca, quatro porções de crack. Disse que estava traficando drogas no local e indicou o local onde estava escondendo o restante das drogas.

Foram encontradas três porções de maconha embaladas e R$ 162,00. Foi dada voz de apreensão pelo ato infracional de tráfico de drogas. O adolescente foi levado com sua mãe à Delegacia de Polícia Civil. Após o registro do boletim de ocorrência, ele foi liberado para a mãe.