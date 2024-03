Polícia prende em flagrante rapaz com drogas

Após apreensão no Jardim Paulista, a Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, com o apoio da Polícia Militar, prendeu mais um rapaz em flagrante por tráfico de drogas, no Jardim Paulista, na quarta-feira, dia 28.

A equipe realizava buscas pelo bairro, devido ao intenso tráfico de drogas. Eles viram um rapaz saindo de sua casa com uma bicicleta, na qual já haviam inúmeras informações de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Após ser acompanhado, ele foi abordado e foi encontrado uma porção de cocaína acondicionada em embalagem tipo ziplock, R$ 180,00 em cédulas diversas e um aparelho celular, além de uma chave de algum imóvel.

Ele não soube explicar a origem dos valores, informando que em sua casa somente havia uma balança e nada mais. No imóvel, foi encontrado R$ 470,00 também em cédulas diversas, embalagens do tipo ziplock, uma lâmina, uma tesoura e uma porção grande de crack, pesando aproximadamente 23,5g, que resultaria em cerca de 80 pedras comuns. O rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública.