Adolescentes foram pegos por roubo

Nesta sexta-feira, dia 1º de março, a Polícia Civil e a Polícia Militar deram cumprimento a dois mandados de buscas e apreensões de dois adolescentes. Os menores de idade eram infratores em um roubo ocorrido na cidade.

No dia 21 de fevereiro, a dupla foi surpreendida em Itobi com uma motocicleta roubada no dia anterior. Na ocasião, a vítima reconheceu os dois como os autores do roubo e foi elaborado o b.o. A dupla foi liberada.

A Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vargem foi informada e expediu os mandados de buscas e apreensões. Os dois foram encaminhados à Fundação Casa Andorinhas, em Campinas.