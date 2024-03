Furtou cabo de carreta e foi preso

No domingo, dia 25, a Polícia Militar prendeu um rapaz em flagrante por furto, por volta das 20h50, no Jardim Canaã. A vítima relatou que escutou um barulho no terreno ao lado de sua casa onde fica estacionado uma carreta de sua propriedade que passa por reformas.

Ao subir no muro, viu dois rapazes furtando a fiação da carreta. Ao verem o homem, fugiram rumo à Vila Esperança. A equipe realizou patrulhamento no bairro e viu dois rapazes com as mesmas características. Com aproximação da viatura, eles fugiram em sentidos opostos e um deles foi detido.

O rapaz já é conhecido por furto e é recém saído do sistema prisional, onde cumpria pena pelo crime. Embora não tenha sido possível localizar o outro rapaz, ele foi identificado.

Na busca pessoal do homem que foi pego, nada de ilícito foi encontrado. Ele assumiu o furto e disse que após queimar os cabos, iria vender o cobre para comprar drogas. Ao lado da fogueira onde estavam, os policiais encontraram um torque e uma faca.

Foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de furto qualificado. Foi feito contato com a vítima, que reconheceu o rapaz como um dos autores do furto, bem como os fios como sendo de sua propriedade. O rapaz foi levado ao Plantão Policial e ficou preso.