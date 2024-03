Preso por tráfico no Paulista

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através do SIG de Vargem Grande do Sul, com o apoio da Polícia Militar, deu continuidade às investigações relativas ao tráfico de drogas na cidade na quarta-feira, dia 28.

A operação aconteceu sob o comando do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela Comarca de Vargem.

Na ocasião, a equipe efetuou a prisão em flagrante de um rapaz no Jardim Paulista, recém saído do sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas. Na residência, foram encontrados sete porções de haxixe, uma porção de maconha, seis pedras de crack, uma pedra grande de crack, um pote contendo substância similar à cocaína, R$ 4.750,40, um caderno de anotações, diversas embalagens do tipo ziplock, um rolo de fita creme, uma balança de precisão e um celular.

As diligências foram resultado da apreensão de um adolescente realizada no último dia 20, quando foi apreendido em seu poder um aparelho celular, o que possibilitou, mediante autorização formal, chegar à pessoa do indiciado preso em flagrante nesta semana. Foi dada voz de prisão e ele foi levado à Cadeia Pública.