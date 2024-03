Descumpriu medida protetiva

Durante o patrulhamento no sábado, dia 24, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva, por volta das 23h55, no Jardim Bela Vista.

A vítima estava do lado de fora de sua residência e informou que seu ex-companheiro havia invadido a casa sem sua autorização. Ela mostrou um mandado de medida protetiva contra ele.

A equipe fez contato com o rapaz, que estava embriagado, e informou saber da medida. Ele não quis informar o motivo de ter invadido a casa da mulher.

Foi dada voz de prisão em flagrante para ele por descumprimento de medida protetiva.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista e o rapaz ficou preso à disposição da Justiça.