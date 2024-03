Vereadores poderão mudar de partido

Na próxima quinta-feira, dia 7 de março, abre a janela partidária que é o período de 30 dias para que os vereadores municipais que ocupam cargos eletivos, obtidos em pleitos proporcionais, possam trocar de partido sem perder o mandato. A aproximação das eleições municipais, movimenta os meios políticos locais.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande tomou conhecimento que vários vereadores vão mudar de partido visando a disputa das eleições municipais que acontecerão no dia 6 de outubro próximo. Segundo a Justiça Eleitoral, o mandato de cargos proporcionais é do partido e não do mandatário, portanto, caso o vereador eleito quisesse trocar de partido durante a legislatura, ele perderia o mandato.

É o caso do vereador Celso Itaroti, que sempre fez sua carreira política dentro do Partido Trabalhista Brasileiro-PTB, sendo inclusive eleito prefeito por ele, mas que agora estaria indo para o Partido Social Democrata-PSD, pelo qual, segundo os comentários nos bastidores políticos, iria disputar o cargo de prefeito. Os mesmos comentários asseguram que o ex-prefeito José Carlos Rossi, que está há mais tempo no PSD e foi candidato na última eleição, abriria mão de sua candidatura a prefeito e sairia de vice de Itaroti.

Outro vereador que deve mudar de partido, é o vereador Magalhães, que foi eleito pelo Partido Democratas-DEM, depois passou a ser União Brasil e agora está de malas e cuia para ir para o Partido Liberal-PL, o mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Magalhães é pré-candidato a prefeito de Vargem Grande do Sul nas eleições de outubro e procura viabilizar sua candidatura buscando os votos dos vargengrandenses bolsonaristas.

Também pode mudar de partido o vereador Serginho da Farmácia-PSDB, deixando o partido dos tucanos e ir para o Partido Social Brasileiro-PSB, cujo presidente é José Ricardo Buosi, o Zé da Kibon e também tem os vereadores Paulinho da Prefeitura e Célio Santamaria. Serginho busca espaço para lançar sua candidatura a prefeito em outubro. Pode ser também que ele vá para o Cidadania.

O vereador Canarinho, eleito pelo PSDB e que até recentemente era presidente do partido, pode estar mudando para a Federação formada pelo PSDB e pelo partido Cidadania, cujo maior representante político é o deputado federal Arnaldo Jardim.

Celso Ribeiro pode se filiar no Cidadania

O Cidadania seria uma das opções para o atual vice-prefeito Celso Ribeiro se filiar, uma vez que ele está no Podemos, partido que não teria muita representatividade no Estado de São Paulo. Celso é pré-candidato a prefeito e tem feito um trabalho silencioso junto às muitas lideranças da cidade para viabilizar sua candidatura. Ele conta com o apoio do atual prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido) e uma das principais lutas é atrair o vereador Guilherme Nicolau-MDB para ser seu vice.

Guilherme já anunciou sua pré-candidatura a prefeito, mas a pressão que estaria enfrentando para sair de vice de Celso é muito grande. O prefeito Amarildo tem trabalhado muito nesta questão. Um dos problemas que Guilherme enfrenta é a possibilidade da união de Itaroti e Rossi, fortalecendo a oposição e o racha que a sua candidatura faria na situação que tem o prefeito Amarildo como maior figura política atualmente. Sem o apoio do prefeito Amarildo, dificilmente a candidatura de Guilherme Nicolau se sustenta.

Se por ventura sair as candidaturas de Guilherme e Celso Ribeiro, rachando a situação, as chances de uma vitória de Itaroti e Rossi aumentam consideravelmente. Não por acaso, muitos rumores aconteceram durante esta semana dizendo que Guilherme Nicolau teria aberto mão de sua candidatura a prefeito para ser vice de Celso Ribeiro. A conferir.

Caso de fato confirme que Guilherme abra mão de sua candidatura, não estaria de todo descartado a filiação tanto de Celso Ribeiro como também do prefeito Amarildo Duzi Moraes no MDB, fortalecendo a sigla e ganhando espaço político junto ao deputado federal Baleia Rossi, atual presidente nacional do MDB e o deputado federal mais votado no município e ao deputado estadual Jorge Caruso, que ganhou o título de Cidadão Vargengrandense.

Várias pessoas já anunciam candidaturas a vereador

Enquanto não se define as candidaturas a prefeito e vice nas eleições do dia 6 de outubro próximo, vários vargengrandenses já estão anunciando suas pré-candidaturas a vereador nas eleições municipais que acontecerão dentro de sete meses.

Dentre os nomes citados nos meios políticos, estão a do empresário Lindomar Gonçalves Loiola, da Cesta Básica Colibri, do advogado Márcio Mengali, do empresário Ratinho da Soluções Eventos, da professora Sílvia Paluan, Marcelão da Frente Social, além dos ex-vereadores Felipe Gadiani, Julio Vidali e Wilsinho Fermoselli dentre outros nomes que estão sendo comentados.

Dos atuais vereadores, a maioria deve ser candidato à reeleição, como é o caso dos vereadores Canarinho, Fernando Corretor, Bertoleti, Maicon, Danutta, Parafuso, Célio Santa Maria e Gláucio Moto Taxi. Podem sair ainda Serginho da Farmácia e Paulinho da Prefeitura, caso não saiam para vice ou prefeito. Celso Itaroti, Magalhães e Guilherme Nicolau devem sair para prefeito ou vice.

Com as mudanças na legislação eleitoral, agora cada partido deverá lançar somente 13 candidatos a vereador, mais um, não havendo mais coligação nas eleições proporcionais. Destas14 vagas, o partido tem de reservar 30% para as mulheres, sendo então que cada partido lançará 10 candidatos homens e quatro mulheres.

Em Vargem Grande do Sul, segundo pesquisa feita no Cartório Eleitoral local, apenas os partidos Republicanos, PL, PSD, União Brasil, MDB, PRTB, PP, Solidariedade, estariam com seus diretórios regularizados. Se um cidadão quiser disputar um cargo, seja vereador, vice ou prefeito, ele precisa se filiar a um partido político e ser escolhido nas convenções das siglas. As convenções partidárias podem ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto deste ano, sendo que até o dia 15 de agosto a Justiça Eleitoral vai receber os registros dos nomes escolhidos.

Para se candidatar a qualquer dos cargos, a pessoa deve comprovar nacionalidade brasileira, alfabetização, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral no município em que pretende concorrer há pelo menos seis meses antes do pleito e filiação partidária. A idade mínima exigida para candidatas e candidatos a prefeito é de 21 anos; para vereadores, 18 anos.

Vargem tem 30.409 eleitores

Outra informação de interesse dos políticos, é com relação ao número de eleitores da cidade. No dia 27 de fevereiro, o boletim de Cadastro Eleitoral informava que haviam 30.409 eleitores, com 9 locais de votação e 93 seções eleitorais.

Para quem quer votar na próxima eleição, o dia 8 de maio é o último para fazer o primeiro título, transferência do local de votação e regularização do título eleitoral. Para tanto, o eleitor deve comparecer com a carteira de identidade original, o CPF e um comprovante de residência.

Para o chefe do Cartório Eleitoral local, Luís D´Amico, quem quiser regularizar sua situação, basta comparecer ao cartório local, que funciona das 11h às 17h e fica na Rua Silva Jardim, 655, abaixo do prédio do Poupatempo com os documentos acima citados.

Se o eleitor faltou nas eleições e não justificou, a multa é de R$ 3,51 por cada turno que não votou. Três turnos sem votar, o eleitor tem seu título cancelado, não podendo tirar passaporte, participar de concurso público, fazer empréstimo em bancos públicos, como a Caixa Federal, dentre outros impedimentos.

Mais de 2.700 eleitores estão com títulos cancelados

Conforme apurou o jornal Gazeta de Vargem Grande junto ao Cartório Eleitoral, 2.725 eleitores do município estão com os seus títulos cancelados porque não fizeram o recadastramento biométrico e não poderão votar nas eleições de outubro, se não se regularizarem.

Há também os que deixaram de votar nas últimas três eleições e também não poderão votar nas eleições de outubro próximo. O prazo termina no próximo dia 8 de maio. Além de poder regularizar a situação junto ao Cartório Eleitoral local, conforme acima explicado, é possível consultar a situação do título pelo site tse.jus.br.

Fotos: Arquivo Gazeta / Reportagem