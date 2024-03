Lideranças femininas no Colégio Alexandre Fleming

Mario Poggio Jr.

Com a proximidade do Dia Internacional da Mulher, recordamos do destaque de brilhantes colegas em nossa época de aluno da escola (1967/1974).

Conforme lembrou a colega Maria de Fátima Della Torre, houve o projeto do Ministério da Educação/Secretarias da Educação que promoveu a criação do Centro Acadêmico nas escolas e, em razão de sua pró-atividade, foi indicada para presidi-lo por dois anos, pelo corpo docente da escola.

Posteriormente, houve a reorganização do Grêmio Estudantil com o nome do ex-Diretor Cid Oliveira Leite (nos primórdios da escola houve o Grêmio Monteiro Lobato), com ativa participação dos estudantes, num claro exercício de democracia.

Por volta de 1971, com seu espírito dinâmico, Maria de Fátima concorreu à presidência do Grêmio pela chapa Alexandre Fleming, que disputou com a chapa John Kennedy, liderada pelo Zequinha Canaroli.

Foi uma disputa muito acirrada, em que os alunos se dividiram e se empenharam em prol da chapa escolhida, com uma vitória apertada da Kennedy, mas sobretudo com respeito ao resultado pelos adversários, sem rancores.

Cumpre ressaltar que votamos na chapa Alexandre Fleming.

Posteriormente, em 1973, houve a candidatura da colega Roseli Aparecida Thezolin, que se sagrou vitoriosa, tendo sua irmã Roselena como oradora do Grêmio.

Posto isto, recordamos e saudamos as líderes estudantis pelo seu dia que se aproxima!