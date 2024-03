Vanessa Salmaço Martins – advogada

A advogada Vanessa Salmaço Martins, em comemoração ao dia das mulheres em 2024, criou o projeto Mulheres de Vargem Grande do Sul: Histórias de Sucesso, que conta a história de várias mulheres que fazem dessa cidade cada vez melhor.

Foram gravados diversos vídeos com diversas profissionais, dentre elas, Cláudia Fiorini (dentista), Karina Saggioratto de Melo (dentista), Lu Borges Vieira (empresaria – Santa Clara Seguros), Leticia Canela (psicóloga) , Milene Bertolotto (empresária – Mariquinha Boutique), Cristiane Morandin (médica ginecologista), Vanessa Braz (guarda municipal), Marcela Zamora (advogada) e mais de 20 mulheres autônomas, dentre elas, boleiras, pet shop, terapeutas, etc., contando suas histórias, suas dificuldades enquanto mulher e motivando outras mulheres a realizarem seus sonhos.

O intuito do projeto é mostrar que a mulher pode estar e realizar diversas funções e atividades na nossa sociedade.

Os vídeos estão disponíveis no instagram @vanessa_martins.adv, na página do facebook https://www.facebook.com/vanessamartinsadvogada0 ou pelo site souvanessamartins.org.

Os vídeos também podem ser acessados pelo QR code: