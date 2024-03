Gente & Fatos

Fotos: Arquivo Pessoal

Noivado de Fernanda Gonçalves e Tabajara Ramos

Durante uma viagem de Cruzeiro, a jornalista Fernanda Gonçalves Expósito, de 24 anos, foi surpreendida pelo pedido de casamento do seu então namorado, o engenheiro agrônomo Tabajara Francisco Ramos Santos, de 29 anos. A surpresa aconteceu no dia 17 de fevereiro, no Rio de Janeiro, durante visita ao Pão de Açúcar, no Morro da Urca, em uma das paradas do Cruzeiro. Com as alianças em mãos, Tabajara se ajoelhou e pediu Fernanda em casamento surpreendendo todos os presentes.

A viagem romântica de Cruzeiro aconteceu com um grupo de amigos do dia 11 ao dia 18, no Navio Costa Diadema, com paradas também em Salvador e Ilhéus, na Bahia.

Fernanda de família vargengrandense, é filha de Mara Gonçalves e do caminhoneiro José Fernando Expósito. Tabajara é de família de Mogi Guaçu, filho de Rita Moema Ramos Santos e Francisco Sebastião de Melo Santos. O casal está junto há três anos e meio e Tabajara reside em Vargem há mais de um ano. Os noivos recebem as felicitações e carinho dos pais, irmãs, cunhados, sobrinhos, avós, demais familiares e amigos que torcem pelo casal.

Bodas de Ouro de Sirlene e Dorival Rosalin

As Bodas de Ouro de Dorival Rosalin e Sirlene Vicente Rosalin, por seus 50 anos de união matrimonial, foram celebradas no dia 21 de fevereiro, com bençãos do padre Celso da Igreja Santo Antônio. A comemoração aconteceu no Espaço Varanda, onde receberam o carinho dos filhos Rodrigo e Vanessa e da nora Naiane. Fotos: Feliza Fotografia

Izildinha Aparecida Corteze de Barros completa 70 anos de idade neste sábado, dia 2, ladeada pelo carinho do marido Paulo, dos filhos Tiago e Rogéria, dos filhos Maurício e Maria Eduarda, da nora Viviane e do genro Paulinho