Ainda falta muito para o equilíbrio

Mulheres são 51,5% da população brasileira, conforme dados do Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Vargem Grande do Sul, elas correspondem a 50,83% dos 40.133 habitantes registrados na cidade. Ou seja, vivem em Vargem atualmente 20.399 mulheres.

O equilíbrio entre o número de homens e mulheres no país é apenas na contagem da população. Nos mais variados quesitos, ainda falta muito para que haja uma verdadeira igualdade entre os gêneros. Na educação, por exemplo, alguns indicadores são mais positivos entre as mulheres que entre os homens. Por exemplo, 43,4% da população feminina no Brasil possui ensino superior completo, contra 35,7% dos homens, segundo dados do IBGE de 2020. No entanto, essa carga maior de estudos ainda não resulta em retorno econômico. Para se ter uma ideia, em 2023, a diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam a mesma posição de trabalho, é de 21% a mais para eles.

Combater a desigualdade salarial é um desafio, mas nada se compara a luta contra a violência. Em todo Brasil, 134.656 estupros contra mulheres foram registrados em 2021, conforme o Atlas da Violência, divulgado em 2023. Além disso, foram 644.452 casos de violência física. O levantamento também mostrou que 3.858 mulheres foram vítimas de feminicídio no período. Foram mais de 10 mulheres mortas violentamente todos os dias.

A luta pelos direitos das mulheres é essencial para combater essas desigualdades. É um movimento que já existe há décadas e resultou em conquistas como o direito ao voto, a instituição da Lei Maria da Penha, entre outros. Mas os avanços mostram que o caminho é ainda longo. É preciso aumentar a participação feminina na política e nas instituições da sociedade civil organizada. Atualmente, Vargem conta com apenas uma mulher na Câmara Municipal. E nos quadros do Executivo, quantas pastas são gerenciadas por mulheres? É possível contar com os dedos de uma mão.

Assim, neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o mais importante é lembrar que cada direito conquistado precisou de muita luta, do esforço de muitas mulheres, do engajamento de muitos homens. É também necessário seguir lutando, conscientizando a toda comunidade sobre a importância da igualdade de gênero, para que homens e mulheres tenham oportunidades igualitárias para desenvolverem suas capacidades e construírem seus futuros.