Ciesp de São João da Boa Vista completou 70 anos

O Ciesp São João da Boa Vista completou neste mês 70 anos de atividade. Em comemoração à data, o presidente do Ciesp, Rafael Cervone, em parceria com o diretor Pedro Domingos Tavares, escreveu um artigo sobre o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo de São João da Boa Vista.

Setenta anos de trabalho pelo progresso industrial e econômico

Rafael Cervone – presidente do Ciesp e primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

Pedro Domingos Tavares – diretor-titular do Ciesp São João da Boa Vista

O Ciesp São João da Boa Vista iniciou suas atividades em 22 de fevereiro de 1954, tendo Emílio Zogbi como primeiro diretor-titular. São 70 anos de história e trabalho pelo desenvolvimento da indústria na cidade e nos demais 19 municípios de sua jurisdição: Aguaí, Águas da Prata, Casa Branca, Caconde, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Mococa, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Cruz da Esperança, Santa Rosa do Viterbo, Santo Antônio do Jardim, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul.

Depois de funcionar nos prédios da Associação Comercial e Industrial e da antiga Caixa Econômica Estadual, a entidade instalou-se em 1992 na sua sede própria, construída com seus recursos, num terreno cedido pela prefeitura. A mobilização pelo empreendimento foi liderada pelo então diretor-titular, Flávio Augusto do Canto. O primeiro dinheiro para iniciar as obras resultou da rifa de um carro. Em seguida, os empresários começaram a oferecer contribuições voluntárias. Quase todas as indústrias presentes nas cidades que compõem a regional contribuíram de alguma forma.

A entidade também teve participação ativa no estabelecimento do Distrito Industrial de São João da Boa Vista, fazendo campanhas para incentivar a instalação de empresas no local. Esta foi uma de suas numerosas contribuições para o crescimento do setor e da economia na região. Agora, estamos lutando pela instalação de um Parque Tecnológico. No ano passado, realizamos encontros mensais gratuitos voltados ao público de recursos humanos, visando fortalecer as empresas. Em agosto, criamos o grupo on-line de Comércio Exterior, para oferecer apoio e informação às indústrias que desejam exportar.

Com todo esse incansável trabalho ao longo de sua trajetória, o Ciesp São João da Boa Vista é um personagem importante da história da região e do município, nascido em 24 de junho de 1824, que fará 200 anos em 2024. A Cidade dos Crepúsculos Maravilhosos foi fundada por Antônio Machado de Oliveira e seus cunhados Inácio Cândido e Francisco Cândido, vindos de Itajubá (MG). Seu nome deve-se à chegada dos precursores às vésperas do dia em que se comemorava o culto a São João Batista e à construção da vila ter-se iniciado em áreas da Fazenda Boa Vista, de propriedade do cônego João Ramalho, de nacionalidade portuguesa, eleito duas vezes, pelo voto direto, como administrador da então freguesia.

O projeto do padre era irradiar o progresso para toda a região, explorando atividades agropecuárias e industriais, como monjolos, moinhos, engenhos de serra e de cana-de-açúcar. A primeira missa foi em 24 de junho de 1824. Em 24 de abril de 1880, São João conquistou sua emancipação política como município. Com a criação da Estrada de Ferro Mogiana, a exportação de produtos agrícolas tornou-se mais intensa, sendo de maior vulto a do café, vindos depois a aguardente, o açúcar, o fumo, o toucinho, batata, cereais, tijolos e telhas, madeiras, queijo, gado para corte e outros pequenos produtos. Seguiu-se o desenvolvimento fabril.

A indústria é uma das protagonistas da linda história da cidade, contada pelo professor João Batista Scannapieco, cuja memória é uma referência para a educação local e nacional. Há 70 anos contando com o apoio do Ciesp São João da Boa Vista, o setor é cada vez mais relevante para o desenvolvimento e o futuro do município e da região.

Fotos: Arquivo Pessoal