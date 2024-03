O preconceito e a desigualdade ainda são uma realidade

A vargengrandense Priscila Isabel Primo Roque, de 38 anos, ocupa um cargo de gerência geral na agência da Caixa Econômica Federal de São João da Boa Vista. Junto com a vida profissional, ela é mãe de dois filhos, o Leonardo e a Manuela, e casada com José Sérgio Roque.

Para ela, as mulheres ainda estão em busca da igualdade de gêneros. “Visto que mesmo tendo conquistado muito espaço no mercado de trabalho, na esfera familiar ainda existe muito desequilíbrio”, disse.

Comparando com antigamente, Priscila afirmou que as mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho e nas universidades, estão mais independentes. Ela comentou que o preconceito, porém, infelizmente ainda existe, principalmente no que diz respeito à liderança feminina.



Ao jornal, ela contou como conciliar a vida profissional com o papel de mãe e esposa. “Podemos conciliar tudo, o fato de ser mãe no meu caso aumenta minha força para buscar os objetivos profissionais visando ofertar uma qualidade de vida melhor aos meus filhos e ter um esposo que apoia essa jornada é fundamental para o sucesso. A família é a base. Quando temos apoio dela nos tornamos mais fortes e determinados em busca dos objetivos”, pontuou.

Priscila ressaltou que acredita muito que todos devem batalhar por seus objetivos independente do julgamento da sociedade. “Não é fácil quebrar paradigmas, mudar a história. Mas, a busca pela felicidade deve ser prioridade em nossas vidas independente dos julgamentos sociais”, comentou.

Para alcançar seus objetivos e se auto realizar, no entanto, alguns sacrifícios precisam ser feitos. “Muitas vezes precisamos abrir mão do convívio familiar, sacrificamos noites de sono e levamos o corpo à exaustão”, comentou.

Priscila pontuou que nem sempre os ganhos materiais suprem a necessidade de alcançar os sonhos, mas que a felicidade por cada conquista não tem preço. “Cada vitória, meta batida, sonho realizado alimenta nossa força para continuar buscando nossos objetivos”, disse.

“Temos espaço para tudo, é preciso ter organização e disciplina. Tem momentos que o profissional pede mais dedicação, em outros a família. Saber conciliar é fundamental para ser plenamente realizada”, completou.