Vargem recebe primeiro showroom com soluções sustentáveis em pisos e revestimentos

O Studio Morandin inova ao iniciar a produção de revestimentos rústicos, conhecido no mercado pelo nome de “bricks”. Os produtos trazem o charme e a personalidade das tradicionais construções europeias, com um toque de sofisticação contemporâneo. Fugindo dos padrões do mercado, a empresa utiliza argilas naturais brasileiras de várias regiões. Por isso, os tons, cores e texturas são únicos e chegam carregados de história e personalidade, oferecendo um visual exclusivo a seus ambientes.

O fundador, José Morandin, revela que uma das principais preocupações é apresentar uma linha de produção sustentável. A empresa tem o cuidado com o meio ambiente e por isso, o combustível utilizado no forno para a queima da matéria-prima é de origem vegetal e utiliza aproveitamento de madeira descartada e madeira de reflorestamento renovável na forma de cavaco, e contribui, assim, para redução de danos.

Em Vargem Grande do Sul, a abertura do primeiro Showroom da marca está previsto para acontecer nesta sexta-feira, dia 8 de março, às 18 horas, no parque industrial da Studio Morandin, situada na Av. Monsenhor Celestino C. Garcia, nº 33, onde estão expostos todos os produtos.

Fotos: Divulgação