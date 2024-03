Sgt Keniti foi homenageado como policial militar destaque

O Sargento Rodrigo Keniti Ifa, comandante da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul, foi homenageado na sede do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPMI), em São João da Boa Vista, na última terça-feira, dia 27.

O comandante foi homenageado como policial militar destaque do mês de janeiro, uma honraria concedida em reconhecimento ao seu desempenho exemplar no comando do 2º Pelotão da 4ª Companhia do 24º BPMI, com ênfase nas ações que resultaram na redução dos índices criminais na cidade.

Em uma inovação positiva, o Sargento produziu um balanço dos resultados operacionais relativos à produtividade e indicadores de criminalidade de todo o ano de 2023 em Vargem e apresentou o documento aos chefes dos Poderes Executivo e Legislativo local.

Keniti elaborou também uma matéria de conteúdo informativo e com a natureza de prestação de contas para ser veiculada nos órgãos de imprensa, o que fortaleceu a imagem institucional junto à comunidade vargengrandense.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o Sargento fez seus agradecimentos pela homenagem. “É com muita honra que expresso meus agradecimentos por ter sido escolhido como o policial militar destaque do mês de janeiro de 2024 na área do 24º BPM/I. Receber esse reconhecimento foi uma surpresa para mim e para toda a minha família. Como policial militar, nosso dever é servir e proteger, e o reconhecimento não é algo que buscamos em nosso trabalho diário. No entanto, ser escolhido como policial militar destaque mostra que estou no caminho certo”, disse.

“Quero expressar minha profunda gratidão à minha família, que tem sido meu pilar de apoio inabalável ao longo desta jornada. Agradeço também aos meus comandantes, cuja liderança e orientação têm sido fundamentais para o meu crescimento profissional. E, é claro, quero estender meus agradecimentos a todo o efetivo policial militar de Vargem Grande do Sul. Somos uma equipe dedicada e comprometida, e este reconhecimento é reflexo do trabalho árduo e colaborativo de todos nós. Vamos continuar trabalhando juntos para servir nossa comunidade e garantir a segurança de todos os cidadãos. Esta homenagem não é apenas para mim, mas é estendida a todos os policiais militares de Vargem Grande do Sul, os quais nos esforçamos diariamente para fazer a diferença”, completou.

Durante a homenagem, o comandante foi acompanhado pela esposa Thaís e a filha Maya. Na foto, está junto do Major Adriano (Coordenador operacional) Tenente-coronel Facadio (Comandante do 24º BOMI/I) e Capitão Adair (Comandante da 4ª Cia PM).

Fotos: Arquivo pessoal