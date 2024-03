Mostrou órgão genital para mulher em ônibus e foi preso

A Polícia Militar foi acionada na manhã desta segunda-feira, dia 4, por volta das 9h, no Terminal Rodoviário, para atender uma ocorrência de importunação sexual que aconteceu dentro de um ônibus. Segundo o informado, o rapaz mostrou seu órgão genital para uma passageira no ônibus e a mulher foi à Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência.

Ela informou as características do homem e contou que o rapaz embarcou no ônibus em Casa Branca, onde sentou na poltrona ao lado dela. Após tentar tocar na mulher e ser impedido, ele passou a manipular seu órgão genital, deixando ele à mostra.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi se sentar em outra poltrona e, ao chegar no Terminal Rodoviário, foi à Delegacia e acionou a PM. Na delegacia, ela exibiu um vídeo onde mostrava o suspeito caminhando pela rua após desembarcar do ônibus.

A equipe realizou patrulhamento e localizou o homem próximo a uma agência bancária. Ele foi abordado e levado à Delegacia, onde foi reconhecido pela vítima. O delegado deu voz de prisão a ele em flagrante delito, pelo crime de importunação sexual. O homem ficou preso à disposição da Justiça.