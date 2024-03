Pizza beneficente em prol de Dão já está à venda

Em abril, será realizada uma venda de pizza em prol do vargengrandense Daniel Ueno, o Dão. As pizzas devem ser retiradas no Centro Pastoral São Benedito no dia 6 de abril, das 11h às 15h, e encomendadas com Rodrigo, o conhecido Fusca, pelo telefone (19) 99128-3768, ou então com Alexia pelo telefone (19) 99951-2546. No sabor de meia muçarela e meia calabresa, as pizzas estão sendo vendidas a R$ 35,00 cada.

Daniel e sua família residem há 5 anos no Japão e em setembro de 2023, ele sofreu um grave acidente de bicicleta, que lhe causou traumatismo craniano e lesão medular, resultando no diagnóstico de tetraplegia. Ele está consciente, se comunicando e se encontra internado atualmente em um hospital de terapia intensiva. A venda de pizza será promovida com o objetivo de arrecadar dinheiro para ajudar no custeio de seu tratamento. No dia 17 de fevereiro, foi realizado um Show de Prêmios em prol do vargengrandense.

Os interessados em apoiar a causa e ajudar o Dão, podem doar no Pix carlosmilan@gmail.com para que os ingredientes sejam adquiridos. Os fornecedores da cidade se prontificaram a cobrar preço de custo para ajudar na iniciativa. Quem não puder ajudar doando ou comprando pizzas, pode ajudar com a divulgação, pois o objetivo é produzir e vender duas mil pizzas.

Entre os ingredientes, é necessário muçarela, calabresa e massa de pizza. A peça de muçarela, por exemplo, sai em torno de R$ 120,00. “Não há valor fixo para quem deseja doar, pois tudo que arrecadarmos, iremos reverter à família do Daniel”, disseram os organizadores.

Os ingredientes podem ser levados na Sociedade Humanitária, à Rua Quinzinho Otávio, nº 183, no Centro. Ou então, basta entrar em contato com Rodrigo, o conhecido Fusca, pelo telefone (19) 99128-3768, que ele fará a retirada dos ingredientes.

A meta de arrecadação total é de R$ 230 mil para custear a viagem e o tratamento de Daniel. Até quarta-feira, dia 6, juntando as vaquinhas online, as doações particulares e ações, como rifas e show de prêmios, o valor arrecadado chegou a R$ 208.353,55.