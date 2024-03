Se recuperando

Na última sessão da Câmara Municipal, que aconteceu na terça-feira, dia 5, o único vereador que não esteve presente foi Antônio Carlos Bertoleti (PSD). O jornal apurou que o nobre edil recentemente esteve doente e, após, foi mordido por um cachorro. Este pode ser o motivo pelo qual o vereador não pôde comparecer.

Mudança de partido

Na quinta-feira, dia 7, abriu a janela partidária e em suas redes sociais, o vereador Hélio Magalhães Pereira divulgou a sua mudança para o Partido Liberal (PL). Anteriormente, Magalhães era filiado ao União Brasil. A publicação foi feita no final do dia, e Magalhães estava junto ao deputado federal Coronel Tadeu e ao presidente estadual do PL, José Tadeu Candelária. PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Magalhães é pré-candidato a prefeito de Vargem Grande do Sul nas eleições de outubro e procura viabilizar sua candidatura buscando os votos dos vargengrandenses bolsonaristas.

Visita especial

Nesta sexta-feira, dia 8, o futuro Bispo da Diocese de São João da Boa Vista, Monsenhor Eugênio Barbosa Martins, o Dom Eugênio, visitou o Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista – Hospital Regional de Divinolândia (Conderg). Na ocasião, ele convidou os prefeitos para comparecerem em sua ordenação, que será no dia 7 de abril, às 9h, no ginásio Nildes Fontão de Souza – Centro de Integração Comunitária (CIC). Presentes na ocasião o prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido) e o vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB).