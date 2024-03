Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu José Luiz Teixeira, aos 73 anos de idade, no dia 3 de março. Deixou filhos e irmãos. Foi sepultado no dia 4 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Lourdes Peretti Barion, aos 97 anos de idade, no dia 4 de março. Viúva de João Barion; deixou as filhas Maria Regina, Ana Maria, Sueli e Eunice; os netos Juliane, Patrícia, Daniela, Fabrizio e Monique; os bisnetos João Henrique, Felipe, Otávio, Isabela, Vitor Hugo e Vitória Helena; os tataranetos Augusto, Gabriel e Pedro e os irmãos Walter e Oswaldo. Foi sepultada no dia 4 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Leandro Pessoa de Almeida, aos 42 anos de idade, no dia 4 de março. Deixou os pais José Carlos e Neusa Maria; a irmã Daniela; o cunhado Fernando e os sobrinhos Beatriz e Gustavo. Foi sepultado no dia 5 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Batista Toneti, aos 64 anos de idade, no dia 4 de março. Deixa os filhos Amanda, Aline, Isadora, João Miguel; o genro Douglas; os netos Lívia, Luísa; Lucas e Heitor; e a irmã Isabel. Foi sepultado no dia 5 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Ana Lúcia Tonetti da Silva, aos 58 anos de idade, no dia 5 de março. Deixa o marido Nestor Carlos da Silva; o irmão Aparecido Tonetti, a cunhada Dirce e sobrinhos. Foi sepultada no dia 5 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Neusa Paluan de Oliveira, aos 68 anos de idade, no dia 5 de março. Era viúva de Laércio Pais de Oliveira; deixou as filhas Andrea e a cantora e apresentadora Katharine – a Kethy Oliveira; o genro Júlio e o neto Mateus; deixou irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 6 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Theodoro de Aquino Neto, aos 74 anos de idade, no dia 5 de março. Deixou a esposa Ana Lúcia Ferreira de Aquino; os filhos Carlos, João e Paulo; as noras Michele e Patrícia; os netos João Vítor, João Lucas, Pietra, Ester e Mateus; os irmãos Benedito, Geni e Terezinha; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 6 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Mário Prado de Carvalho, aos 72 anos de idade, no dia 7 de março. Deixou a esposa Celina Maria; os filhos Márcia, Mário e Sérgio; o genro Marcinho e os netos João Vitor e Jean Vinicius. Foi sepultado no dia 8 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Durval Alves Herculano, aos 83 anos de idade, no dia 8 de março. Viúvo de Benedita Aparecida Herculano; deixou os filhos Marina, José Luiz, Márcia e Juraci; as noras Maria do Carmo e Rosemeire; os netos Juliana, Juliano, Alex, Adriana, Rangel, Rafael, Ingrid, Wendal, Lilian, Vitória e Luara; bisnetos; a irmã Maria José e sobrinhos. Seu sepultamento será realizado neste sábado dia 9, a partir das 9hs, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimento em Casa Branca

Faleceu Maria Umbelina Rodrigues de Oliveira, aos 62 anos de idade, no dia 2 de março. Deixou os irmãos Dirce, Antônio e Ana Maria; cunhados e sobrinhos. Foi sepultada no dia 2 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.