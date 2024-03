Os grandes nomes do Jazz

Billie Holiday (Eleonora Fagan)

Nascimento: 07/04/1915 – Filadélfia (Pensilvânia)

Morte: 17/07/1959 – Nova York (N.Y.)

Atividade: Cantora

Foi uma cantora americana de jazz e swing apelidada de “Lady Day” por seu amigo e parceiro musical, Lester Young.

Holiday teve uma influência inovadora na música jazz e no canto pop. Seu estilo vocal, fortemente inspirador por instrumentistas de jazz foi pioneira em uma nova forma de manipular fraseado e andamento. Ela era conhecida por sua entrega vocal e habilidades de improvisação.

Teve uma infância pobre e sofrida, começou a cantar em boates do Harlem, onde foi ouvida pelo produtor John Hammond, que gostou da sua voz.

Ela assinou um contrato de gravação com Brunswick em 1935.

Colaborações com Teddy Wilson produziram o hit “What a Little Moonlight Can Do”, que se tornou um padrão do Jazz.

O apogeu artístico de Billie ocorreu na década de 1940, em gravações mais elaboradas como “Lover Man”, “Big Stuff”, “Guilty” e “You Can’t Lose a Broken Heart” com Louis Amstrong em 1949.

Billie Holiday, obrigado pela sua Obra Musical!

Salve Billie Holiday!!!

Fonte: Wikipedia

Raul Rodrigues Baía Filho