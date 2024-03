Câmara rejeita requerimento sobre criação de nova Comissão

Na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, ocorrida na terça-feira, dia 5, um requerimento de autoria do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), foi rejeitado pelos vereadores. Apenas o vereador Antônio Carlos Bertoleti (PSD) não compareceu na sessão.

O requerimento nº 30/2024 pedia a constituição de uma Comissão de Assuntos Relevantes, com a finalidade de apurar o déficit de servidores no atendimento da população na rede pública municipal, na área da saúde, especialmente no Centro de Especialidades Odontológicas Dr. Glaucio Marini de Andrade.

Na votação, foram contrários ao requerimento os vereadores Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB), Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor (Republicanos), Gláucio Santa Maria Gusman (União Brasil), Guilherme Contini Nicolau (MDB), Hélio Magalhães Pereira (PL), João Batista Cassimiro, o Parafuso (PSD) e Maicon do Carmo Canato (Republicanos). Foram favoráveis apenas os vereadores Célio Santa Maria, o Gordo Massagista (PSB), Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB) e Paulinho.

O requerimento

No documento, Paulinho ressaltou que a servidora que recepciona os pacientes no balcão de atendimento para agendamentos, é a mesma que auxilia os profissionais durante os procedimentos dentários, um fato que, segundo ele, vem causando descontentamento, tumulto e reclamações dos usuários.

Ele disse que, além da exaustão profissional, os servidores têm sofrido constantes ataques. Paulinho também relembrou que foram apresentados e aprovados pela Casa de Leis o requerimento nº 107/2023, do vereador Celso Itaroti Cancelieri Cerva (PTB) e o requerimento nº 26/2024, do vereador Antônio Sérgio da Silva, o Serginho da Farmácia (PSDB), e que a situação ainda estava igual.

Ele pontuou que o intuito da Comissão era unir esforços em benefício da população e dos servidores e os membros da Comissão deveriam realizar visitas e oitivas para colherem maiores evidências e elementos visando subsidiar a elucidação dos fatos.

Segundo o requerimento, a Comissão de Assuntos Relevantes deveria ser composta de três membros indicados pela presidente da Câmara. O requerimento foi registrado na Câmara no dia 29 de fevereiro.

A discussão

Após leitura do requerimento, a presidente Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos) colocou o mesmo em discussão. Na ocasião, fizeram o uso da palavra os vereadores Paulinho, Guilherme, Fernando e Serginho.

Paulinho ressaltou que nos postinhos não há auxiliar de odontologia. Disse que não adianta convidar a diretora de Saúde, Maria Helena Zan, na Câmara, pois os problemas não são resolvidos. O vereador comentou que ficou sabendo que foi autorizada a contratação, mas que o procedimento estaria parado na administração. “Precisamos tomar uma providência nessa Casa, não adianta toda semana ter requerimento de Saúde, não resolve, vem a resposta, mas não dão andamento”, comentou.

Guilherme disse que foi procurado por vários funcionários do posto e que realmente é preciso ter mais funcionários, mas que se informou na Saúde e foi autorizada a contratação de funcionários no local. O vereador pontuou que respeitava o requerimento do colega, mas que ao invés de burocratizar mais o processo, preferiria esperar mais a Administração, que diz que chamará funcionários. “Se caso realmente não for cumprido conforme foi dito, aí sim estou de acordo com o requerimento, mas no momento, como foi autorizado a chamar, acho que a população deve esperar”, pontuou.

Em seguida, o vereador interrompeu sua linha de raciocínio e pediu para que o vereador Paulinho não desse risada de sua cara, pois estava respeitando o requerimento e gostaria que sua opinião fosse respeitada. A resposta de Paulinho não foi captada pelo microfone e sua reação não foi gravada pela câmera da Casa de Leis, que estava em Guilherme.

Fernando também fez uso da palavra e disse que respeitava o requerimento de Paulinho, mas que preferia aguardar a resposta do requerimento 26/2024, do vereador Serginho, que havia sido aprovado na sessão anterior e questionava a possibilidade de contratar uma pessoa para recepcionar os pacientes no balcão de atendimento do Centro Odontológico.

Intriga nas redes sociais

A troca de farpas entre os vereadores Paulinho e Guilherme – ambos se dizem pré-candidatos a prefeito – não terminou na sessão. Após o término, o vereador Paulinho publicou em suas redes sociais um pedido para que a população assistisse à sessão. Ele pontuou sobre a postura de um vereador que é pré-candidato a prefeito, se referindo a Guilherme Nicolau. “Se este pré-candidato trata seu par assim, imagina se for eleito o que vai fazer com os vereadores eleitos em 2024 e com os demais partidos que apoiam”, disse.

O vereador Guilherme Contini Nicolau (MDB) comentou na publicação. “Exatamente!”. Àquelas pessoas que assistiram à sessão, entenderam que Paulinho publicou sobre Guilherme durante a discussão sobre a criação de uma Comissão Relevante por ele proposto e negado pela maioria da Câmara Municipal. Com risadinhas e comentários feitos longe do microfone, ficou claro o deboche feito por Paulinho a Guilherme, que também se posicionou contra. Paulinho tem falado nas suas redes sociais que é pré-candidato a prefeito, que teria até um empresário que seria seu vice e vê em Guilherme um rival na sua pretensão de chegar a ser o próximo prefeito de Vargem Grande do Sul.