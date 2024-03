EJA está com matrículas abertas

A Educação de Jovens e Adultos está com matrículas abertas até o dia 29 de março. O projeto visa a alfabetização de pessoas que não tiveram acesso aos estudos, em idade própria.

A idade mínima para o ingresso no EJA é 15 anos completos ou a completar até dia 31 de março do ano vigente e corresponde do 1º ao 5º ano do ensino regular ou fundamental I, dividido em dois semestres. As aulas presenciais serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h na EMEB Mário Beni.

O Departamento de Educação da Prefeitura Municipal está com as matrículas abertas para os candidatos interessados em participar do projeto. Segundo o informado, o ensino terá preferencialmente como temas: trabalho, profissão, finanças e tecnologia.

As matrículas podem ser feitas até dia 29 de março na secretaria da EMEB “Mário Beni”, localizada na Rua Rafael Moreno, nº 381, no Jardim Dolores, em horário de expediente escolar. Os interessados devem procurar a secretaria da escola levando uma cópia da certidão de nascimento ou casamento, uma cópia do comprovante de residência, RG e CPF.