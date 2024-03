Morador tem prejuízo com esgoto no Centro da cidade

Um morador da Rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres, altura do nº 467, procurou a redação do jornal Gazeta de Vargem Grande para relatar o prejuízo que está tendo com o esgoto que está vazando junto ao seu imóvel, com um dos inquilinos ameaçando mudar do local, devido ao esgoto que vaza e entra na loja, causando mau cheiro e colocando em risco os produtos com que trabalha e também seus clientes.

O problema acontece logo abaixo do cruzamento entre as ruas Belarmino e Santo Antônio, próximo ao Supermercado Ideal, onde também existem outros comércios que estão sofrendo com o vazamento do esgoto.

Na terça-feira, dia 5, o proprietário procurou o jornal e relatou que a loja existente abaixo do prédio estava com o esgoto vazando no quintal e que funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAE, foram até o local e embora tenham realizado alguns procedimentos, não resolveram a questão, tanto que no dia seguinte voltou a vazar esgoto nas proximidades.

O proprietário acredita que o esgoto naquela localidade está todo entupido, que o SAE precisaria fazer uma intervenção maior, para consertar a rede e não serviços paliativos, que dão uma vazão pequena para passar o esgoto.

Ele disse que algum objeto pode estar obstruindo o esgoto próximo ao seu imóvel, daí a necessidade de abrir o local e desobstruir a rede, serviço que os funcionários do SAE não fizeram. Para ele o esgoto ainda está entupido e a qualquer momento pode voltar a vazar na loja por ele alugada.

Água pluvial na rede de esgoto

O problema se torna mais sério quando chove e a água da chuva de imóveis vizinhos são lançadas na rede de esgoto, fazendo com que até as tampas dos bueiros sejam lançadas para fora e jogadas no asfalto, dada a força com que elas pressionam as redes.

O proprietário construiu seu prédio há 20 anos e não havia enfrentado um problema como o atual, mas de uns seis meses para cá, ele está tendo este problema que agora pode se tornar um prejuízo. Disse que o SAE pediu para ele fazer uma válvula de contenção, mas que esta não seria a solução, na sua opinião e que o problema começou depois que o SAE fez intervenções no local. O proprietário pede para ser ouvido e em conjunto procurarem uma solução.

SAE responde

O SAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto informou que foi procurado pelo proprietário do prédio localizado na Rua Capitão Belarmino Rodrigues Peres, 467, que esteve no local um servidor do SAE e realizou o desentupimento e orientou o proprietário a instalar uma válvula de retenção para solucionar o problema em seu estabelecimento.

Esse problema ocorre quando tem casas na rua, em que a água de chuva está ligada à rede de esgoto, pois a grande quantidade de água lançada na rede de esgoto sobrecarrega o sistema causando o retorno no local. A válvula de retenção vai evitar que isso ocorra.

“Vale ressaltar que, por Lei, o usuário é proibido de lançar água de chuva nas tubulações de esgoto, seja ela proveniente de telhados, calhas, bicas, terraços, pátios ou áreas livres”, informou o SAE.

Fotos: Reportagem