Celso Ribeiro se filia ao Republicanos

O jornal teve acesso à foto onde aparece o vice-prefeito com sua ficha de filiação no novo partido, junto com lideranças do Republicanos. Celso estava filiado ao Podemos e com sua ida para o Republicanos, procura ganhar mais força política nesta legenda que além do governador do Estado, está presente em 2.785 municípios brasileiros, tem 2.630 vereadores, 76 deputados estaduais, 41 deputados federais, quatro senadores, 262 prefeitos, dois vice governadores e dois governadores, sendo hoje a sexta bancada no Congresso Nacional.

Em Vargem Grande do Sul, o Republicanos tem na atual presidente do Legislativo Danutta Rosseto, sua maior expressão política, além da maior bancada, constituída ainda pelos vereadores Fernando Corretor e Maicon Canato.

Até então, cogitava-se que Celso Ribeiro poderia se filiar na confederação que uniu os partidos PSDB e Cidadania, mas as conversações políticas o levaram ao Republicanos, partido este que provavelmente vai disputar o cargo de prefeito em outubro. Celso Ribeiro já foi prefeito de Vargem Grande do Sul por dois mandatos e foi um dos prefeitos mais progressista que o município já teve, deixando marcas profundas na modernização de Vargem Grande do Sul, construindo obras que hoje são referências na cidade e na região.

O jornal está em busca de maiores informações e deve voltar ao assunto. Também no jornal impresso que circulará neste sábado, publicará matéria sobre os últimos acontecimentos que envolvem os pré-candidatos a prefeito de Vargem Grande do Sul.