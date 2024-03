Se preparem: 1ª parcela do IPTU vence no dia 28 de março

Os carnês do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) já estão sendo entregues para os contribuintes de Vargem Grande do Sul. Muitos contribuintes receberam os carnês nesta quarta-feira, dia 13. O vencimento da primeira parcela do imposto já está marcado para o dia 28 de março, daqui duas semanas.

O IPTU pode ser pago em 10 parcelas ou em parcela única, que também vence no dia 28 deste mês. Aqueles que optarem por pagar o imposto em uma vez, terão 7% de desconto.

Conforme o informado pela Prefeitura Municipal, serão entregues aproximadamente 20 mil carnês, que devem pagar o imposto pelo código de barras, nos caixas eletrônicos dos bancos conveniados, casas lotéricas e postos de arrecadação autorizados. Podem também utilizar o QRCode para pagamento através do PIX.

Os contribuintes que quiserem, podem fazer uma doação ao Hospital de Caridade, a fim de ajudar a conter o déficit orçamentário da entidade. A doação não é obrigatória e, sim, voluntária. No final do carnê, há uma folha com o valor mínimo de R$ 30,00 para a doação, mas, aqueles que quiserem, podem doar mais.

Aumento no valor

A inflação do IPTU deste ano foi de 3,15%. No entanto, cerca de 5 mil contribuintes podem ter um aumento de até 120% no IPTU, além da inflação. Nas redes sociais, já é possível ver algumas pessoas se queixando do aumento exorbitante na cobrança.

Isso aconteceu após o projeto 159/2023 de autoria do prefeito Amarildo Duzi Moraes (Sem partido), que visava a criação de limitador para o cálculo de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do exercício de 2024 de 1% a 20%, ser rejeitado na Câmara Municipal pelos vereadores.