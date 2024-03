Bebê de 1 ano morre em Casa Branca e médicos são afastados em sindicância

Após a morte de um bebê de 1 ano, na manhã de terça-feira, dia 12, dois médicos da Santa Casa de Casa Branca foram afastados na manhã desta quinta-feira, dia 14.

O atestado de óbito de Miguel Henrique Nogueira Braga indicou sepse (infecção generalizada) e pneumonia como causas da morte. A criança chegou a ser liberada duas vezes após atendimento.

O hospital lamentou a morte e informou que apura a conduta dos profissionais, que não tiveram nomes divulgados. O corpo do menino foi enterrado na quarta-feira, dia 13.

De acordo com o informado pelo portal de notícias G1, a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do garoto, que foi levado três vezes ao pronto atendimento e foi liberado. Os médicos de todos os atendimentos eram plantonistas, sendo que um deles estava de sobreaviso e tinha formação na área de clínica médica em pediatria.

O G1 informou ainda que, segundo a gestora da Santa Casa, Raquel Piovesan Paiva, o hospital abriu uma sindicância interna para avaliar o caso em questão. Os procedimentos são realizados pelo setor jurídico do hospital e o afastamento dos dois médicos é por tempo indeterminado.