Larissa é titular na Seleção Brasileira de Taekwondo

A atleta Larissa Pirola venceu o Grand Slam de Taekwondo, seletiva que forma a Seleção Brasileira de Taekwondo de 2024. A competição aconteceu do dia 6 a domingo, dia 10, no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1. A atleta lutou por Campinas, representando o time da Ponte Preta, e agora disputará o Pan-americano representando o Brasil.

Ela conquistou o 1° lugar no Grand Slam, o que a colocou como titular da categoria +73kg com a vaga garantida para defender o país no Pan-americano. “Por conta da minha colocação no ranking, obtive vantagem no chaveamento das lutas, na qual fiz duas lutas, a semifinal contra RN e a final contra SP”, explicou.

À Gazeta de Vargem Grande, a atleta contou que os treinos foram bem intensos e direcionados para o melhor resultado. “A parte física com preparador/ fisioterapeuta, a parte mental e emocional com psicóloga, a parte nutricional, tive uma equipe multidisciplinar específica para isso”, disse.

“O resultado foi o esperado, o que me deixa feliz. O trabalho foi feito, e isso me deixa feliz e realizada, mas não satisfeita, tenho muito a melhorar e corrigir para representar da melhor maneira possível o Brasil no Pan-americano”, completou.

Larissa pontuou que os próximos passos são as competições Open Sudeste, Rio Open e o Campeonato Pan-americano. “E o restante, é trabalho duro diariamente”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal