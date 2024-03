Pedro ficou em 3º em etapa do Paulista de Velocross

O piloto Pedro Rosseto, de 8 anos, esteve presente na cidade de Itupeva (SP) no último final de semana, onde disputou a primeira etapa do Campeonato Paulista de Motocross. Este campeonato é o mais importante do estado de São Paulo, reunindo os melhores pilotos do motocross.



À Gazeta de Vargem Grande, Pedro contou que os desafios do dia, além do alto nível dos competidores, ficaram por conta das condições da pista. Como choveu muito, a pista ficou com muito barro e de difícil pilotagem. Mesmo com as dificuldades, Pedro conseguiu um lugar no pódio, finalizando em 3° lugar na categoria 50cc.



Essa corrida também serviu como um treino para um desafio ainda maior. Neste sábado, dia 16, ele participará do Campeonato Brasileiro de Motocross, uma das competições mais importantes da modalidade. A corrida acontece na cidade de Sorocaba (SP) e será transmitida ao vivo pelo canal Sportbay TV, no YouTube.

Fotos: Arquivo Pessoal