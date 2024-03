Paróquia Sant’Ana realiza bazar de pratos

A Paróquia Sant’Ana, de Vargem Grande do Sul, realizará neste sábado, dia 16, um bazar de pratos em prol da paróquia.

O bazar, com diversos pratos doces e salgados, acontecerá após a missa das 19h, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz.

As vendas serão limitadas e, caso houver mais pratos, eles também serão expostos na missa de domingo, dia 17.

Toda a comunidade é convidada a comparecer no bazar de pratos doces e salgados, e contribuir com a Paróquia Sant’Ana.