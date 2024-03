Mulheres com visão ecológica

Mario Poggio Jr.

Em 1980, durante palestra na Faculdade de Economia São Luís, o ex-prefeito da capital dr. Olavo Setúbal comentou que, durante sua gestão, houve protestos à desapropriação de área verde para criação do Parque do Carmo, mas profetizou que os netos dos críticos iriam dar valor ao projeto.

Grande verdade, pois o local é muito bem frequentado!

Felizmente, em nossa terra houve a oitiva de mulheres que promoveram a ideia de criação do “Bosque Municipal”.

Ao coletarmos dados da professora do Grupo Escolar Benjamin Bastos Yeda Arlette Antonialli Della Torre, aprendemos que a ideia da criação do Bosque Municipal surgiu de conversas entre a mestra e o prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio, no final dos anos “1960”, com a adesão posterior de outras professoras.

Com o amadurecimento da proposta, o chefe do Executivo convidou vários cidadãos para debater a ideia (o grupo tinha mais de uma dezena de pessoas), que a abraçaram e a levaram adiante, em reunião na Prefeitura Municipal.

Pelo decurso do tempo, ainda não foi possível descobrir todos os participantes, mas soubemos que estavam presentes: as cidadãs professoras Alice Ronqui (dona Nice); Idaty Dutra Alves (grande Diretora da Escola Comercial D. Pedro II); Sally Navarro Marti (nossa professora de português no Curso de Admissão); Yeda Arlette Antonialli Della Torre (proponente da ideia); e a estudante Maria de Fátima Della Torre; além dos cidadãos professor Gregório Pasquini (secretário do Colégio Alexandre Fleming); senhor Olito Braga (chefe da Estação Mogiana de Nossa Terra); comerciantes; fazendeiro; funcionário; e vereador.

Evidentemente, para a conclusão de uma obra desta monta há um decurso de tempo, de forma que somente na administração seguinte (gestão do prefeito Huber Braz Cossi) houve sua inauguração.

Posto isto, concluímos que foi vital a participação das mulheres para termos o nosso “Bosque Municipal”.

Fotos: Arquivo Pessoal