Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Paulo Roberto Martins de Souza, aos 41 anos de idade, no dia 6 de março. Deixou a mãe Maria; os irmãos Ricardo, Rogério, Carla, Érica, Aline e Nerivan e os sobrinhos Alice, Elen, Cristian, Ana Carolina, João Lucca, Théo, Henrique e Heloísa. Foi sepultado no dia 10 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Regina Célia Machado Vanzella, aos 71 anos de idade, no dia 8 de março. Deixou o marido Deoclides; os filhos Luciano e Alexandre; a nora Ana Cláudia e os netos Miguel e Enzo. Foi sepultada no dia 9 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Carlos Isalberto Salvador (Mamão), aos 61 anos de idade, no dia 8 de março. Deixou a esposa Deise Aparecida; o genro Caio; a filha Maria Fernanda e a irmã Ângela Maria. Foi sepultado no dia 9 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Pedro Pinto de Souza, aos 60 anos de idade, no dia 9 de março. Deixou as filhas Aline e Silvia; o genro José Augusto; as netas Ana Lívia e Alana; e os irmãos Claudinei, Leonina, Leudir, Cleuza, José Carlos e Nilza. Foi sepultado no dia 10 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Daniel Rodrigues de Figueiredo, aos 60 anos de idade, no dia 12 de março. Foi sepultado no dia 12 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Eliza Moura, aos 82 anos de idade, no dia 12 de março. Viúva; deixou os filhos José Fernando, Rosângela, Eliana, Glaucia e João Carlos; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 13 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Gabriel Palmieri, aos 82 anos de idade, no dia 13 de março. Deixou a esposa Maria Regina; os filhos Gabriel e Regiane; a nora Márcia; o genro Randis e o neto Felipe. Foi sepultado no dia 13 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Benedito Marcos da Silva, aos 72 anos de idade, no dia 14 de março. Deixou filhos e netos. Foi sepultado no dia 15 de março, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiz Raimundo de Oliveira, aos 67 anos de idade, no dia 15 de março. Solteiro, deixa primos. Foi sepultado no dia 15 de março, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Mariany Aparecida Marini do Nascimento, aos 24 anos de idade, nesta sexta-feira, dia 15 de março. Deixou os pais Carolina de Fátima e Maximiliano do Nascimento; irmão; avós; tios e primos. Seu sepultamento será realizado neste sábado, dia 16, por volta das 10hs, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Marcelo Anicézio, aos 52 anos de idade, no dia 9 de março. Deixou os pais Elaine e Sebastião; a esposa Elaine; os filhos Ana Carolina, Marcelli, Cristina e Ana Júlia; o neto Miguel e os irmãos Sônia, Jucelene e Mauro. Foi sepultado no dia 10 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Scaggion Filho, aos 68 anos de idade, no dia 10 de março. Deixou a esposa Isabel Cristina; o filho Evandro; a nora Leslie e os netos Joyce e Eduardo. Foi sepultado no dia 10 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luciana da Silva Barnabé, aos 45 anos de idade, no dia 10 de março. Deixou o marido Fernando; os filhos João e Maria; tios e primos. Foi sepultada no dia 10 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Mariana Pistelli Monteiro, aos 42 anos de idade, no dia 10 de março. Deixou os pais Júlio Cesar Monteiro e Rosângela Pistelli Monteiro; o marido Luiz Gustavo; a filha Thais e o irmão Marcelo. Foi sepultada no dia 11 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Benedito Leocádio da Cunha, aos 69 anos de idade, no dia 10 de março. Deixou o pai Nélson; a esposa Janice; os filhos Fernanda, Fernando, Kátia, Carlos e Aline. Foi sepultado no dia 11 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu o bebê Miguel Henrique Nogueira Braga, filho de Vitória Aparecida Nogueira Pereira e Erik da Silva Braga, no dia 12 de março. Foi sepultado no dia 12 de março, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

