Casos de dengue ultrapassam 1.600 

Os casos de dengue continuam subindo na cidade. Informações da Prefeitura Municipal dão conta que até quarta-feira, dia 13, último balanço, haviam 1.612 casos positivos da doença. Das 2.899 notificações registradas, 1.287 casos deram negativo. Na sexta-feira, dia 15, a cidade registrou um óbito suspeito da doença.

A cidade entrou em Estado de Emergência de Saúde Pública em razão da Epidemia de Dengue no dia 27 de fevereiro e, desde o dia 1º de março, as pessoas com sintomas de dengue estão sendo atendidas ao lado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), na Avenida da Saudade, das 8h às 20h, todos os dias.

No atual prédio do PPA, junto ao Posto de Saúde, o atendimento aos pacientes com outros sintomas continua normalmente 24 horas por dia. A prefeitura pede que as pessoas que tiverem sintomas de dengue dentro desse horário, compareçam no novo setor destinado à doença, ao lado do SAMU (antigo setor da fisioterapia) para atendimento adequado. Após às 20h, porém, as pessoas com sintomas de dengue devem procurar o PPA. O Estado de São Paulo também decretou estado de emergência devido à doença.

São João decreta situação de emergência

A Prefeitura de São João da Boa Vista publicou um decreto na quarta-feira, dia 13, declarando situação de emergência na saúde após aumento dos casos de Covid e dengue e estabelecendo algumas medidas para o enfrentamento das doenças. Entre elas estão o ingresso forçado em imóveis fechados e o uso de máscaras pelos profissionais de saúde.

Em uma semana o número de casos de dengue na cidade saltou de 669 para 1.058. O aumento foi de 58%. Há também, pelo menos, um caso de chikungunya. Já as confirmações de Covid aumentaram 30,78% no mesmo período e subiu de 601 para 786 casos. O município registrou cinco mortes pela doença neste ano.

Casos na região

Vargem é, disparado, a cidade com mais casos de dengue em toda a região, com 1.612 casos. Em seguida, há São João da Boa Vista, que até quinta-feira, dia 14, somou 1.058 casos de dengue e um caso de chikungunya.

Até terça-feira, dia 12, Divinolândia tinha quatro casos confirmados, Itobi tinha 36 casos, Aguaí 14, Caconde 25, Itobi 36, São Sebastião da Grama 24 e Casa Branca 284 casos.

Na data, São José do Rio Pardo registrava 194 casos e um óbito, registrado no dia 20 de fevereiro. Um idoso de 85 anos morreu por dengue grave. Ele sofria com doenças crônicas, insuficiência cardíaca e fazia hemodiálise. O idoso estava internado na UTI da Santa Casa e não resistiu.

Na terça-feira, dia 11, Mococa registrou a primeira morte por dengue no ano. Trata-se de uma mulher de 66 anos, que tinha comorbidades e estava internada. Até terça, dia 12, a cidade somava 511 casos.