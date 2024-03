Poupatempo de Vargem completa 2 anos

O Poupatempo de Vargem Grande do Sul completou dois anos de funcionamento na segunda-feira, dia 18 de março. Desde a abertura, a unidade contabiliza mais de 61,7 mil atendimentos, sendo cerca de 8,4 mil só no início de 2024.

Para ser atendido presencialmente no Poupatempo, é obrigatório agendamento prévio de data e hora, sem nenhum custo pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Entre as mais de mil opções digitais aos cidadãos, estão a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débitos de veículos, entre outros.

O Poupatempo de Vargem Grande do Sul está localizado na Rua Coronel Lúcio, nº 925, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.