Funcionário público de Grama foi preso em Vargem

Um funcionário da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama foi preso em Vargem Grande do Sul, no Jardim Fortaleza, pelo crime de peculato. A Polícia Militar foi informada sobre o mandado de prisão no domingo, dia 17, por volta das 14h.

O mandado era na esfera criminal e o crime é praticado por servidor público que se apropria ou desvia dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, do qual tem posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. A pena é de 10 anos de reclusão.

A equipe encontrou o rapaz em sua casa, no Jardim Fortaleza. Ao ver a equipe, o rapaz informou que já tinha conhecimento do mandado, tendo sido informado pelo seu advogado.

A ocorrência foi apresentada no Plantão de São João da Boa Vista, onde o rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça e, após, foi encaminhado à Cadeia Pública de São João.