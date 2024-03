Quatro pessoas foram presas por tráfico

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através do SIG de Vargem Grande do Sul, deu cumprimento a mandados de busca e apreensão domiciliar nesta terça-feira, dia 19. Os policiais estavam acompanhados do delegado Antônio Carlos Pereira Júnior e receberam apoio da Polícia Militar.

As apreensões aconteceram no Jardim Paulista, Jardim Primavera e Jardim Santo Expedito. Durante as buscas, o primeiro rapaz foi encontrado em sua casa, com porções de maconha e pedras de crack e foi preso em flagrante.

No segundo endereço, o rapaz também foi preso pelo mesmo crime por conta do encontro de maconha e de mensagens denotando a traficância. Já no último local, o rapaz possuía mandado de prisão temporária em seu nome e foi preso, além de ter sido preso também em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, já que estava traficando com sua companheira, que também foi presa.

Na ocasião, foram apreendidos cinco celulares, quatro fitas adesivas, uma tesoura com resquícios, uma balança com resquícios, dois pratos com resquícios, uma faca, um pote e uma tampa, todos com resquícios, e R$ 429,00. Também foram apreendidos cinco porções de cocaína, oito, comprimidos de ecstasy, 44 pedras de crack, 10 porções de maconha e duas porções de haxixe.

Os quatro foram autuados em flagrante delito e encaminhados à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde permanecerão até audiência de custódia.

Fotos: Polícia Civil/Polícia Militar