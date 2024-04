Bushido é campeã da copa Hortolândia de Judô

A equipe da Associação e Projeto Social Bushido de Judô foi campeã da Copa Hortolândia de Judô, no último sábado, dia 20. O evento foi realizado pela 8ª Delegacia Oeste de Judô junto à Federação Paulista de Judô.

Na ocasião, os atletas vargengrandenses conquistaram 16 medalhas de ouro, 12 medalhas de prata e 14 medalhas de bronze, e a equipe Bushido ficou na classificação geral com o troféu de campeã da Copa Hortolândia pela segunda vez consecutiva.

Ganharam medalha de outo os atletas Maria Eduarda de Lima Taú (sub 21 e senior), Beatriz Pessoa de A. Menossi (sub 21), Lavinia Lopes Coelho (sub 18), Mariana Martins Cavalheiro Andrade (sub 18), Guilherme Henrique Ferreira Martins (sub 15), Isadora Oliveira Agnoli (sub 15), Maria Luiza da Costa Rabelo (sub 15), Emily Chiara Ribeiro da Silva (sub 15), Gustavo Fernandes Ferreira (sub 13), João Pedro Alves da Costa (sub 13), Ariane de Freitas Domingues (sub 13), Mariana de Freitas Aliende (sub 11), Maria Cecilia Costa (sub 9), Anellyse Ortelan Mansara Ribeiro (sub 9) e Nicole Maldonado Dias (sub 9).

Os atletas que ganharam medalha de prata foram Geovana Cristina Urtado (sub 21), Pedro Henrique de Lima Taú (sub 18), Alice Maria da Silva Oliveira (sub 18), Kauan Veronezi Alves (sub 15), Anna Clara da Costa Rabelo (sub 15), Marina Freitas M. Domingues (sub 13), Estefani Vitoria Ferreira Martins (sub 13), Emily Gabriele Ferreira Martins (sub 11), Miguel H. Gonçalves Costa (sub 11), Mariane Palaoro (sub 15), Claudia Maldonado Dias (sub 9) e Valdete Lourenço de Lima (adulto).

Receberam a medalha de bronze os atletas Beatriz Pessoa de A. Menossi (sênior), Livia Nabarro Pereira dos Santos (sub 18), Luiz Miguel Alves da Costa (sub 18), Diogo Mariano de Oliveira (sub 18), Maria Isabel Ramazotti (sub 15), Rian Lopes Coelho (sub 15), Manuela Leal de Barros (sub 15), Renan Fernandes Ferreira (sub 15), Arthur Henrique de Almeida Cruz (sub 9), Callebe Ortelan Mansara Ribeiro (sub 11), Rafael Henrique Alves da Costa (sub 9), Laura Moraes (sub 11), Sofia Kauany Messias (sub 15) e Heitor Bená Varuzza (sub 9).

O sensei Daniel Garcia parabenizou todos os judocas que participaram e deram o seu melhor. “Quero dar os parabéns aos pais e mães que sempre nos acompanham, que torcem muito e dão um show na arquibancada sempre respeitando os adversários e também agradecer muito pelo apoio de sempre”, disse.

Ele também agradeceu a toda diretoria Bushido em nome da presidente Val Lima Taú e Olavo Ferreira, ao amigo Marcus Aliende, ao sensei Rafael Casagrande que foi técnico, ao sensei Gabriel Casagrande e a judoca Duda Taú que trabalharam na arbitragem, ao Fernando Menossi que atuou como oficial técnico e Beatriz Menossi que foi sumulista.

Agradeceu ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), ao diretor de esportes Luis Carlos e à prefeitura pela parceria e por toda a ajuda.

Foto: Bushido