Faleceu Osvaldo Pereira

Mario Poggio Jr.

Hoje, 13 de maio, faleceu o professor dr. Osvaldo Pereira, uma das pessoas mais cultas que conhecemos.

Como já definiu o jornal Gazeta de Vargem Grande, com a qual colaborou em diversas edições especiais, “profundo conhecedor de história”.

Foi aluno do Benjamin Bastos e da primeira turma do Ginásio Alexandre Fleming (então denominado Mário Beni). Cursou o Colegial em São João da Boa Vista e odontologia em Campinas.

Formado, optou por cuidar dos alunos carentes do Benjamin Bastos e do Alexandre Fleming.



Muito estudioso, dividiu seus conhecimentos em Ciências, com alunos da Escola Comercial D Pedro II por décadas.

Em oportunidade que cogitou parar, seus alunos foram em caravana pedir que reconsiderasse, a que anuiu diante da manifestação calorosa.

Redigiu as edições comemorativas de centenário da cidade, publicadas pela “A Imprensa” (diretor – Pedro dos Santos Tatoni).

Eleito vereador seus pares o alçaram a presidente da Câmara.

No livro “História da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul” informa que professor Osvaldo desenhou o brasão e a bandeira do município, trabalho selecionado em concurso realizado pelo prefeito Alfeu Rodrigues do Patrocínio em 1972.

No plano familiar, era filho caçula de Adalgisa Patarro Pereira e José Cândido Pereira- Zé Candinho, casou com a saudosa professora Irienes Milan Pereira, com quem teve os filhos, Gisa, casada com o advogado Rodrigo Molina; Cristina casada com o advogado Guilherme e Osvaldo; os netos Frederico, Enrico, Manuela e Maria Antônia.

Seu velório terá início a partir das 6h desta terça-feira e seu sepultamento será às 15h30, no Cemitério da Saudade.