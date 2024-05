Pintor de Vargem conquista as redes sociais com seu trabalho

O vargengrandense Fernando da Silva Junior, mais conhecido como Fernandinho, tem 31 anos e é especialista em pintura imobiliária. Além de pinturas belíssimas, o pintor correu atrás de oportunidades e soube aproveitá-las muito bem e, hoje, trabalha com o Instagram, encantando todos que veem seus trabalhos.



Em Vargem, ele estudou na Escola Estadual Alexandre Fleming e, após um período sem estudo, fez supletivo na Escola D. Pedro II. Fernandinho já trabalhou em várias áreas, desde ajudante de mecânico até ajudante de padeiro, mas foi na pintura que ele se encontrou.

À Gazeta de Vargem Grande, Fernandinho contou a sua história com a pintura. “No começo, a pintura foi uma válvula de escape pra mim. Era um trabalho que eu fiz durante um período que estava recebendo o acerto de uma outra empresa. O trabalho é o que dignifica o homem, eu amo meu trabalho, sinto que sem ele eu não seria nada. Trabalhar é o que me mantém feliz e eu me sinto de alguma forma sempre realizando sonhos de outras pessoas”, disse.



Fernandinho contou que trabalhou alguns anos na Prefeitura Municipal e se sentiu muito acomodado. “Por mais que fosse um trabalho mais ‘tranquilo’, nunca gostei de ficar na zona de conforto e aquela situação estava me fazendo mal. Foi quando resolvi investir em ferramentas e seguir o meu sonho”, relatou.

Para se especializar, fez vários cursos dentro da pintura. “Mas o que mais me fez virar a chave foi um com o nome ‘Pintor de alto padrão’, um curso que traz o empreendedorismo na pintura e que me fez mudar todo meu conceito e a forma que trabalho, me ajudando a estruturar a minha empresa de pintura e trazendo uma experiência incrível para nossos clientes”, pontuou.



Ao jornal, ele contou que hoje sua empresa é referência na cidade tanto na qualidade quanto no conforto, com ferramentas que possibilitam que seu trabalho seja, segundo ele, exclusivo.

O trabalho no Instagram começou há mais de dois anos. “Meu trabalho foi viralizando dia após dia de uma forma inesperada, hoje tenho mais de 35 mil seguidores e mais de 20 milhões de visualizações em reels. Tenho algumas parcerias por conta do Instagram, como a ‘Anjo Tintas’, que está comigo há quase dois anos, e a mais recente, que é a ‘Condor Ferramentas de Pintura’”, comentou.

Fernandinho explicou que vários clientes já o contrataram pelo seu perfil, que se torna um portfólio para os clientes. “Lá eu mostro todo processo do nosso trabalho, o antes e o depois, dicas de pintura, dicas de ferramentas e muito mais. A internet me levou a lugares que nunca imaginei ir. Através do Instagram e de todo nosso trabalho por trás, já fiz algumas participações em podcast contando minha trajetória, já fiz várias viagens a trabalho e visitei vários lugares por conta do nosso trabalho nas redes”, contou.



O pintor comentou sobre os principais trabalhos que marcaram a sua trajetória até o momento. “Ano passado participei de uma ação para a pintura da pista de skate na Represa Eduíno Sbardellini, onde doei a mão de obra e a minha parceira ‘Anjo Tintas’ doou todo o material para a pintura. Essa foi uma grande experiência para mim, poder contribuir com a nossa cidade”, comemorou.

“Hoje nosso trabalho é atender médio e alto padrão. Atualmente estou finalizando um trabalho no Condomínio Jardim Itália e está ficando incrível. Convido a todos entrarem no nosso perfil e conferir o nosso trabalho. Orgulho de ser pintor é o que carrego comigo”, finalizou.

Para acompanhar o trabalho do vargengrandense Fernandinho, basta seguí-lo nas redes sociais Instagram, Facebook, TikTok e YouTube, pelo perfil @fernandinho.pinturas.

Fotos: Arquivo Pessoal