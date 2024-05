Vargem foi contemplada com nova Unidade Básica de Saúde

Recentemente, Vargem Grande do Sul foi contemplada com R$ 2.012.825.58 para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), com recurso do Governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A informação foi confirmada pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) em suas redes sociais.

À Gazeta de Vargem Grande, a Prefeitura Municipal informou que a UBS será construída na Rua João Batista Toesca, nº 66, no Conjunto Habitacional Antônio Carril Filho. Conforme explicaram, Vargem cadastrou a proposta no Novo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal em 2023 e, pela necessidade da cidade e pela articulação política realizada, foi contemplada.

Para o prefeito, essa conquista foi muito importante para a cidade. “A conquista foi importantíssima para a área da saúde do nosso município, pois com cerca de 2 milhões de reais construiremos a Nova Unidade de Saúde, economizando esse recurso dos cofres da prefeitura que pode ser utilizado em ações voltadas para a nossa população”, disse.

Segundo o informado, a construção de Unidades Básicas de Saúde via Novo PAC Saúde vai permitir a expansão das equipes de Saúde da Família (eSF), de Saúde Bucal (eSB), de Multiprofissionais (eMulti) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), de forma a ampliar o acesso e a cobertura da Atenção Primária no SUS em todo o país.

A Prefeitura Municipal ressaltou que os procedimentos para abertura do certame licitatório já estão sendo iniciados. A previsão para construção de uma obra deste porte, segundo a prefeitura, pode variar seu tempo por vários fatores, mas o cronograma inicial é de 12 meses.

Em Vargem, apenas em termos de UBS e ESF, há 11, sendo nove Unidades Básicas de Saúde com 11 ESF. “Porém, a saúde necessita, pelo seu dinamismo, de um investimento contínuo”, ressaltou a prefeitura.

Mais verba na saúde

No dia 28, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) também informou que o deputado estadual Simão Pedro (PT) destinou uma verba de R$ 750 mil para custeio na Saúde, com o apoio do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos).