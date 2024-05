Vargem foi quem mais recebeu casas populares na região

Vargem Grande do Sul, dentre os 14 municípios que formam a microrregião de São João da Boa Vista, foi o município que mais recebeu casas populares do governo do Estado de São Paulo, conforme o anunciado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na sexta-feira do dia 26 de abril, em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes.

Conforme noticiado, o novo programa habitacional beneficiará 231 municípios do Estado, sendo que o total de casas distribuídas foi de 43.756 residências, com um investimento de R$ 5,26 bilhões entre recursos do governo e aportes da iniciativa privada.

As casas serão construídas mediante programas habitacionais da CDHU e ainda através das Cartas de Crédito Imobiliário (CCI, da Casa Paulista) e do projeto Vida Longa. Também está previsto a construção de 6.135 moradias pela PPP, qualificação da Área Central da Capital Paulista.

Na matéria recentemente publicada pela Gazeta de Vargem Grande, o chefe do Executivo já tinha adiantado que dos 14 municípios da região, Vargem Grande do Sul foi contemplado com o maior número de casas populares, graças a articulação junto ao deputado estadual Barros Munhoz (PSDB) e o deputado federal Baleia Rossi (MDB).

Só para conhecimento, São João da Boa Vista foi contemplada com apenas 64 casas na ocasião pela CCI; São José do Rio Pardo, 50 unidades pela CDHU; Pinhal, 140 pela CDHU e 28 pelo Vida Longa; Casa Branca e Grama com 30 casas pela CDHU; Aguaí 55 pela CCI e Tapiratiba 16 pela CDHU.

Terreno desapropriado pela prefeitura comporta 300 casas

A administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) já vinha há um bom tempo trabalhando nas tratativas de construir um novo conjunto habitacional no município. Em 2022, o prefeito desapropriou uma área de cinco alqueires de acordo com o decreto nº 5.650, de 19 de agosto de 2022, no local denominado “Sítio Paineirinha”, na antiga Fazenda “Cachoeira”, de propriedade de Regina Célia Ranzani Trogiani e Outros, pagando na ocasião pela gleba R$ 2 milhões.

Questionado sobre o governo não ter aprovado as 300 novas casas populares, o prefeito Amarildo afirmou quem em função das condições financeiras da CDHU, só foi possível a liberação de 178 unidades, mas, que o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco e o próprio governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas garantiu a liberação do restante ainda esse ano ou no máximo no 1º semestre de 2025.

Explicou Amarildo, que conforme informações da secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, houve uma queda da arrecadação do ICMS pelo governo do Estado, o que não permitiu a autorização de todas as casas no momento, mas que nos próximos meses isso irá ocorrer.

