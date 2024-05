Polícia apreende mais de 90 kg de insumos para cocaína e pés de maconha no Centro

A Polícia Civil, através do Serviço de Investigações Gerais (SIG), prendeu um casal em flagrante nesta segunda-feira, 13, com o apoio da Delegacia Seccional de Polícia de São João da Boa Vista. Após investigação, a operação aconteceu no Centro e resultou na apreensão de mais de 90 kg de insumos para cocaína e dois pés de maconha.

Os policiais civis, acompanhados pelo delegado Antônio Carlos Pereira Junior, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do casal. Eles encontraram diversos pacotes e baldes contendo substâncias brancas, totalizando mais de 90 quilos de insumos destinados à preparação de cocaína. Entre os insumos, a perícia preliminar constatou a presença de tetracaína e xilocaína, ambas substâncias para preparação da cocaína.

Segundo a Polícia Civil, os insumos estavam sendo guardados naquele local a mando de outra pessoa, que até o momento não foi identificada.

Os policiais também encontraram dois pés de maconha no quintal da residência. O casal foi autuado em flagrante por tráfico e associação para o tráfico por estarem guardando insumos destinados à preparação das drogas, além do cultivo dos pés de maconha.

Após as providências na Polícia Judiciária, eles foram encaminhados à Cadeia Pública de São João da Boa Vista. As substâncias foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística de Americana para análise definitiva.

Foto: Polícia Civil