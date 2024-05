Devido às enchentes que invadiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas, a Polícia Militar está arrecadando doações para o Estado.

O ponto de coleta em Vargem Grande do Sul é na base da PM, na Rua Eurico Vilela, nº 27. Os itens que estão sendo arrecadados são água potável, material de higiene pessoal, material de limpeza e cestas básicas.

As doações serão encaminhadas ao Fundo Social do Estado de São Paulo e encaminhadas ao Rio Grande do Sul.

Foto: Divulgação