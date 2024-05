Escondia droga em boné e foi pego pela Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu dois rapazes por tráfico de drogas, na quinta-feira, dia 2, na Vila Santana. Os policiais foram informados e realizaram monitoramento da área, onde viram usuários entregando algo para um rapaz, que retirava um item escondido no boné em sua cabeça e entregava.

Os suspeitos foram abordados e identificados. Um deles tentou entrar na casa, mas foi detido. Com o que tentou fugir, foram encontradas seis pedras de crack dentro do boné e um maço de cigarros com sete pedras de crack no bolso da bermuda. Com o outro rapaz havia R$ 355,00 em cédulas diversas.

Questionados sobre as drogas e o que os policiais observaram, ficaram em silêncio. Foi dada voz de prisão a eles pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. A dupla foi levada à Delegacia de Polícia Civil e permaneceu à disposição da Justiça.

Foto: Policia Militar